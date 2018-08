Stiri pe aceeasi tema

- Raza Hmdani, un ofiter de politie din districtul in care s-au petrecut violentele a dat vina pe sustinatorii partidului PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf). Acestia s-au lansat intr-un schimb de focuri cu sustinatorii partidului rival, secular, Awami National Party (ANP) din Swabi. PTI se asteapta…

- Femeia care a fost expusa la Noviciok in Wiltshire a murit duminica seara, politia declansand o ancheta pentru crima, anunta BBC (news.ro).Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit la spital, starea sa find critica din 30 iunie. Starea lui Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani,…

- Femeia care a fost expusa la neurotoxina Noviciok in Amesbury, Wiltshire, a murit duminica seara, politia britanica declansand o ancheta pentru crima. Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit la spitalul din Salisbury unde fusese internata, starea sa find critica din 30 iunie.

- Femeia contaminata cu agentul neurotoxic Noviciok si internata sambata la Salisbury, in sudul Angliei, a incetat din viata, a anuntat politia din Marea Britanie care a deschis o ancheta pentru...

- Cel putin 21 de persoane au murit si alte 35 sunt date disparute in apele din jurul insulei-statiune Phuket dupa ce o furtuna a rasturnat o barca plina de turisti, scrie The Guardian. Comandantul politiei...

- O fetița din Marea Britanie a murit dupa ce a fost aruncata dintr-un castel gonflabil, pe o plaja din Norfolk. O femeie care a fost martora la incident a scris pe Facebook ca fetița, in varsta de 4 ani, se juca intr-un castel gonflabil cand acesta a explodat, scrie The Guardian,

- Autoritatile din Irak au denuntat "o agresiune indreptata impotriva civililor" care s-a soldat cu "martiri si raniti", potrivit declaratiilor Ministerului de Interne irakian, se arata intr-un comunicat oficial. Ministerul nu are, deocmdata, un bilant exact asupra victimelor si a pagubelor materiale.…

- Putin a adaugat si ca Moscova este fericita sa-l vada pe Skripal externat din spital si ca ii doreste sanatate. Fostul spion rus care lucra pentru britanici sub acoperire, Sergei Skripal, a fost gasit inconstient impreuna cu fiica sa pe o banca din orasul englez Salisbury, dupa ce a fost otravit cu…