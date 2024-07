Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat intr-o mulțime de oameni, omorand cel puțin noua persoane, in capitala Coreei de Sud, Seul, a anunțat poliția. Cel putin alte patru persoane au fost ranite. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei locale 21.30. Dupa cum a raportat agenția de știri Yonhap, un barbat despre care se…

- Doua femei din judetul Mures, de 90 si 87 de ani, au decedat, sambata, dupa ce un autoturism in care se mai aflau doua persoane, un barbat si o femeie, a iesit de pe DN 75, pe raza localitatii Muncelu, din Muntii Apuseni, si s-a rasturnat intr-o rapa, oprindu-se in gardul unei gospodarii.

- Un accident cumplit s-a produs, marți dimineața, pe DN1, in Bihor. Trei persoane au murit, iar o alta a fost ranita, dupa impactul dintre o mașina și un camion. Accidentul a fost devastator, astfel ca medicii nu au mai putut sa le salveze viața celor trei persoane. Cealalta a primit ingrijiri medicale.

- O masina de curse a iesit de pe traseu in timpul unei competitii desfasurate duminica in Sri Lanka si a intrat intr-o multime de spectatori si de oficiali ai cursei, cauzand moartea a sapte persoane si ranirea altor 20, au anuntat autoritatile. Mii de spectatori au vazut accidentul care a avut loc in…

- FOTO Langa noi: Un barbat a murit dupa ce mașina in care se afla a intrat intr-un autotren incarcat cu pal, la Suceava Potrivit plutonier Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava este vorba despre un accident rutier intre un autotren și un autoturism. In autoturism au fost identificate doua persoane incarcerate,…

- Cinci persoane au murit in noaptea de miercuri spre joi in urma unor noi atacuri rusesti asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, potrivit AFP, informeaza News.ro.Patru persoane au murit, dintre care trei salvatori, si cinci au fost ranite intr-o 'a…