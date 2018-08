Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit si alte 16 au fost ranite miercuri dimineata in orasul Mumbai din India, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire rezidentiala de 17 etaje din zona Parel, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de Reuters.

- Un cutremur de 7 grade pe scara Richter a zguduit duminica insula turistica indoneziana Lombok, al doilea seism major din aceasta zi, a anuntat agentia de geofizica a tarii, conform dpa. Potrivit Institutului american de geofizica USGS, preluat de Reuters, miscarea telurica a avut 7,2 grade si s-a produs…

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…

- Cel puțin 26 de persoane au fost ranite in urma cutremurului cu magnitudinea de 5,9 grade produs duminica in vestul Iranului, a anunțat Houshang Bazvand, guvernatorul provinciei Karmanshah, informeaza site-ul postului ABC News, citand presa iraniana, scrie Mediafax.

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O miscare telurica puternica, reevaluata de specialisti la 6.1 grade pe Richter, a curmat vietile a cel putin trei persoane in Japonia. Una dintre victime e un copil de 9 ani, din cate noteaza presa internationala. De asemenea, mai multe zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce…

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, in urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter in Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit in urma unei coliziuni intre o nava de croaziera si o ambarcatiune de agrement, la Volgograd, unul dintre orasele ruse care gazduiesc Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.