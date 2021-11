Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 45 de persoane au murit dupa ce un autocar a luat foc pe o autostrada din vestul Bulgariei, anunța autoritațile locale.Tragedia a avut loc dupa ora locala 02:00 (00:00 GMT), in apropiere de satul Bosnek, a anunțat Ministerul de Interne, citat de Digi24.

- Ploile abundente si alunecarile de teren care au afectat mai multe regiuni din Sri Lanka au lasat in urma 10 morti si peste 15.000 de persoane stramutate, au anuntat autoritatile marti, informeaza agentia DPA. Conditiile meteorologice extreme din ultimele trei zile au provocat, de asemenea, pagube…

- Un deces la 13 zile din cauza selfie urilor, in intreaga lume. Au murit cel putin 379 de persoane in perioada ianuarie 2008 iulie 2021. Prima cauza a acestor decese sunt accidentele prin cadere.A crescut numarul accidente mortale provocate de selfie uri in primele sapte luni ale acestui an, inregistratndu…

- Cel putin 46 de persoane au murit joi intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire cu 13 etaje din sudul insulei Taiwan, potrivit media locale, citate de DPA. Focul a izbucnit joi dimineata devreme intr-un imobil vechi de 40 de ani din orasul Kaohsiung. Potrivit publicatiei Apple Daily si altor…

- Cel putin 20 de persoane au decedat, joi dimineata, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade, produs in sud-vestul Pakistanului, in provincia Balochistan, la aproximativ 430 de mile sud-vest de capitala Islamabad.

- Cel putin 14 persoane au murit si sapte sunt date disparute dupa trecerea furtunii tropicale Conson, care a afectat la inceputul acestei saptamani zona centrala a arhipelagului filipinez, in timp ce autoritatile locale se pregatesc pentru sosirea taifunului Chanthu, asteptat sa ajunga vineri in nordul…

- Cel putin noua persoane au murit intr-o mina din regiunea separatista Lugansk, dupa ce s-a rupt cablul liftului, care coboara la o adancime de 200 de metri.In ascensor se aflau in momentul incidentului tragic 25 de mineri. Nu se știe in ce stare se afla supraviețuitorii.