Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, luni seara, in centrul orasului sudez Malmo, dupa ce au fost trase mai multe focuri de arma. Un purtator de cuvant al Politiei, citat de Reuters, spune ca deocamdata nu exista indicii ca incidentul ar fi de natura terorista, potrivit news.ro.

- Un grup de militanti, inclusiv atacatori sinucigași, a luat cu asalt, miercuri, sediul comisiei electorale libiene de la Tripoli, ucigand cel puțin 11 persoane și dand foc cladirii, au declarat oficialii libieni, relateaza Reuters.

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața in urma unui atac sinucigaș ce a vizat sediul comisiei electorale libiene de la Tripoli, conform unui purtator de cuvant al autoritaților, a anunțat Reuters. Atacatorul s-a aruncat in aer chiar in incinta cladirii, iar alte persoane au incendiat…

- O masina a intrat intr-un grup de pietoni in orasul german Munster, provocand moartea si ranirea mai multor persoane, a anuntat sambata politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.

- Inundatiile provocate de trecerea unui ciclon tropical care a adus ploi torentiale in Republica Insulelor Fiji a cauzat moartea a cel putin patru persoane dintre cele cinci care au fost luate de torenti, a anuntat luni un reprezentant al centrului pentru gestionarea dezastrelor, citat de Reuters…