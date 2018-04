Stiri pe aceeasi tema

- Doi schiori au murit si cel putin unul este dat disparut in urma unei avalanse produse sambata in nord-vestul Alpilor Italieni, transmite agentia italiana de presa ANSA, citata de DPA. Citește și: Teodor Melescanu il CONTRAZICE pe Liviu Dragnea: lovitura pentru marele plan al liderului PSD…

- Incidentul care a implicat "mai multi schiori" s-a petrecut la Pila, o statiune de schi din regiunea Valle d'Aosta, a informat Serviciul italian de salvare alpina pe contul sau de Twitter. Potrivit ANSA, "cel putin cinci persoane" au fost lovite de avalansa, dintre care doua au fost descoperite…

- Doi schiori au murit si cel putin unul este dat disparut in urma unei avalanse produse sambata in nord-vestul Alpilor Italieni, transmite agentia italiana de presa ANSA, citata de DPA. Incidentul care a implicat "mai multi schiori" s-a petrecut la Pila, o statiune de schi din regiunea Valle d'Aosta,…

- Trei schiori spanioli au decedat, iar alti doi au fost raniti usor, in urma unei avalanse produse in sud-vestul Elvetiei, a anuntat politia din cantonul Valais, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Un barbat in varsta de 43 de ani si fiica sa de 11 ani au murit in timp ce se aflau intr-o vacanta la schi, in urma unei avalanse produse in Alpii francezi, au anuntat, luni, echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…