Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Schiphol din Amsterdam – unul dintre cele mai aglomerate din Europa – a anunțat joi ca intenționeaza sa continue sa limiteze numarul de calatori care pleaca de pe aeroport pana la inceputul anului 2023. Aeroportul a precizat ca a luat aceasta decizie in urma consultarii cu companiile aeriene,…

- Un autobuz care circula cu viteza s-a ciocnit cu o cisterna de petrol in Pakistan, ucigand 20 de persoane in cursul nopții, au declarat oficiali ai poliției și ai serviciilor de salvare. Potrivit unui oficial din poliție, Imran Shaukat, se pare ca cele trei autobuze se intreceau, iar unul dintre ele…

- Saisprezece pasageri ai unei camionete, printre care copii, au murit in Peru in accidentul vehiculului lor care s-a prabusit intr-o prapastie de 200 de metri, a anuntat duminica politia, scrie AFP. Accidentul s-a produs sambata intre Mazamari si Puerto Ocopa, intr-o zona indepartata a regiunii Junin…

- Conform datelor disponibile la nivel european, Romania inregistreaza decalaje majore in ceea ce priveste varsta medie la care incep sa apara problemele de sanatate, iar speranța de viața este cu șase ani sub media europeana. Eforturile de educație in domeniul sanatații duc, pe termen mediu și lung,…

- Un om a fost impuscat mortal luni seara, la Paris. Alți patru au fost raniți. In jurul orei locale 21.35 (22.35, ora Romaniei), doi indivizi au coborat dintr-un vehicul si au impuscat alte doua persoane asezate pe terasa unui bar, pe strada Popincourt, din arondismentul 11, au declarat surse din cadrul…

- O persoana a fost impuscata mortal si alte patru au fost ranite, luni seara, la Paris, relateaza AFP. ???????? ALERTE INFO – Une fusillade vient d’avoir lieu dans un bar a chicha du 11e arrondissement de #Paris . Une personne et morte et 4 ont ete blessees. Un suspect a ete interpelle grace aux clients,…

- Protestele ample ale fermierilor, transportatorilor și altor categorii socio profesionale din Olanda continua Avionul privat folosit in principal de prim-ministrul olandez Mark Rutte și de alți oficiali a fostt furați din hangarul guvernului de catre ermieri furioși, anunța surse media din țarile…