- ”Rachetele de astazi, care au lovit substatiile de generare termica si electrice, au fortat Ucraina sa suspende exporturile de energie electrica incepand cu 11 octombrie 2022 pentru a-si stabiliza propriul sistem energetic”, a anuntat Ministerul ucrainean al Energiei intr-un comunicat pe site-ul oficial.…

- Mai multe victime au fost inregistraate in aceasta dimineata in Kiev, capitala ucraineana, in urma „mai multor explozii”, au anuntat serviciile de urgenta din regiune. Alte orase atacate cu rachete sunt Dnipro, Zaporojie, Lviv si Ternopil.

- ANPC a transmis marti ca in urma actiunii de control efectuata la un fast food din Sectorul 2 al Capitalei si a neregulilor majore depistate acolo, vicepresedintele Mihai Culeafa isi propune sa verifice periodic aceste tipuri de unitati. ANPC a precizat ca echipe de control, coordonate de vicepresedintele…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- ”Este necesar sa se procedeze la o mentenanta din 1.000 imn 1.000 de ore” cu privire la functionare, justifica intr-un comunicat Gazprom. Aceasta decizie risca sa reaprinda temeri cu privire la penurii de gaze naturale in UE, care acuza Moscova de un santaj energetic.The post Livrarile de gaze naturale…

- Nava a ajuns la destintaie luni, conform programului, dupa ce a fost inspectata de Centrul de Coordonare Comuna (CCC), infiintat la Istanbul in baza Acordului interntaional din oras, semnat in iulie, anunta Ministerul ucrainean al Infrastructurii.The post Cargoul Polarnet, cu 12.000 de tone de porumb…

- Ca urmare a atacurilor forțelor armate ale Ucrainei asupra inchisorii din Yelenivka, 40 de persoane au fost ucise, iar 130 au fost ranite, transmite ministerul de informații al Republicii Populare Donețk, citeaza TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…