Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu turisti chinezi a fost implicat intr-un grav accident rutier in Coreea de Nord, in urma caruia s-au inregistrat mai multe victime, potrivit presei si autoritatilor din China, fara sa ofere mai multe detalii, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Un atacator sinucigaș cu bomba s-a aruncat in aer langa un centru de inregistrare a votanților din Kabul, ucigand cel puțin 31 de persoane și ranind peste 50, cei mai mulți aflați la coada pentru a primi carți de identitate, potrivit oficialilor citați de Reuters.

- Cel putin sase oameni au murit si alti 20 au fost raniti dupa ce un autobuz s-a rasturnat pe o autostrada in apropierea capitalei Bulgariei, Sofia, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit sursei citate, 20 de persoane au fost transportate…

- Cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața vineri, in urma unui atentat care a avut loc in sudul Afganistanului. Atentatul a fost comis cu o masina capcana. In atentatul care a avut loc vineri in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane…

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si...

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta, relateaza Reuters, conform…

- Cel putin 25 de oameni au murit, marti, in urma unui accident rutier ce a avut loc in districtul indian Bhavnagar, situat la aproximativ 150 de kilometri de orasul Ahmebadad, au anuntat autoritatile locale, informeaza Le Figaro.

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa…