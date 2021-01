Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doi marinari au murit duminica dupa ce o nava de marfa s-a scufundat în Marea Neagra în largul coastei Turciei, au spus autoritațile turcești, adaugând ca cinci membri ai echipajului au fost salvați, relateaza AFP.Dupa ce au susținut inițial ca este o nava rusa, autoritațile…

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabusite, relateaza sambata Reuters. Un total de 885 de persoane au fost spitalizate,…

- Inundatiile, alunecarile de teren si alte fenomene naturale provocate de ploile torentiale care au afectat de la inceputul lunii octombrie regiunile centrale inalte din Vietnam au lasat in urma 117 morti si 21 de persoane disparute, a anuntat vineri Comitetul national pentru prevenirea si controlul…