Cel puţin doi morţi după ce un camion a intrat într-un grup de oameni în Olanda Cel putin doua persoane au fost ucise sambata si alte cateva au fost ranite intr-o localitate din apropiere de Rotterdam, dupa ce un camion a iesit de pe sosea si a lovit un grup care cina afara, conform informatiilor oferite de politia olandeza, transmite AFP preluat de agerpres.

