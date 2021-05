Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii europeni care sosesc in Marea Britanie, inchiși și expulzați. MAE: 150 de romani au fost expulzați din cauza lipsei documentelor Cel puțin 12 cetațeni UE au fost reținuți și apoi expulzați in ultimele 48 de ore pe aeroportul Gatwick din Londra. In ultimele luni, numarul se ridica la cateva…

- Delegația USR – PLUS din Parlamentul European a cerut, joi, Comisiei Europene sa lamureasca urgent modul in care zeci de cetațeni europeni au fost reținuți, saptamana trecuta, in Marea Britanie in centre de imigrare, relateaza Mediafax . Totodata, cei opt europarlamentari solicita ca aceasta problema…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a spus, miercuri seara, la B1 TV, ca PNL nu va ceda Ministerul de Interne la USR pentur a pune capat scandalului din coaliția de guvernare generat de demiterea lui Vlad Voiculescu. Asta dupa ce in spațiul public s-a vehiculat informația ca Dan Barna și compania…

- Portugalia prelungeste pana pe 15 aprilie restrictiile de trecere a frontierelor sale pentru turisti, masura ce a fost pusa in aplicare la sfarsitul lui ianuarie, pentru a face fata exploziei de cazuri de COVID-19, a anuntat duminica Ministerul de Interne portughez, informeaza AFP, transmite AGERPRES…

- Exporturile de alimente si bauturi din Marea Britanie catre Uniunea Europeana au scazut cu 75,5% in ianuarie, a anuntat luni Federatia industriei alimentare si a bauturilor din Regatul Unit, in special din cauza barierelor post-Brexit, transmite Reuters. Grupul de lobby a precizat ca cea mai…

- CHIȘINAU, 20 mart - Sputnik. Toate școlile din Capitala revin la invațamant la distanța incepand cu ziua de luni, 22 martie. Gradinițele din municipiul Chișinau iși vor continua activitatea cu prezența fizica a copiilor. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia Extraordinara de Sanatate Publica…

- O proportie de 97% dintre cetatenii europeni (din tarile Uniunii Europene, Islanda, Norvegia, Liechtenstein si Elvetia) care au cerut statut de rezident in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au primit din partea autoritatilor britanice acordul de a ramane in

- Aproape un milion de oameni nascuti in afara Marii Britanii au plecat din aceasta tara pe parcursul anului trecut, intr-un context in care pandemia de coronavirus pare sa fi determinat cel mai mare exod de lucratori straini inregistrat pana acum, conform datelor oficiale prezentate marti, potrivit Reuters.…