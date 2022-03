Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise marti in atacuri armate la periferia metropolei Tel Aviv din Israel, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP. Politia a precizat ca l-a ucis pe atacator, fara a-i dezvalui identitatea. Este al treilea atac din Israel intr-o saptamana. „Din pacate, am constatat…

- UPDATE 7 Noi detalii ale presupusei otraviri a miliardarului rus Roma Abramovic sunt scoase la iveala. Conform unui unui oficial american, citat de Reuters, serviciile de informații sugereaza ca Abramovici și negociatorii de pace ucraineni s-au imbolnavit din cauza unui factor de mediu și nu a otravirii.…

- Patru persoane de la bordul avionului militar american si-au pierdut viata in urma prabusirii aparatului de zbor intr-o zona indepartata din nordul Norvegiei vineri, in timpul unui exercitiu de antrenament militar condus de NATO, a declarat sambata politia locala, citata de Reuters. "Din cate cunoaste…

- Cel putin 200 de oameni au fost ucisi in mai multe sate din statul Zamfara, din nord-vestul Nigeriei, in timpul unor atacuri de razbunare comise de banditi inarmati dupa raidurile aeriene din aceasta saptamana ale armatei asupra ascunzatorilor lor, au declarat sambata locuitori ai zonei, transmite…