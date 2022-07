Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 19 au fost ranite si conduse la spital, in urma unui atac armat la o parada de Ziua Independentei, intr-o suburbie a orasului Chicago, iar politia anunta luni ca se afla in cautarea unui suspect, relateaza The Associated Press. Ziarul The Chicago Sun-Times…

- Un atac armat comis joi in fata unei biserici din Vestavia Hills in Alabama (sudul Statelor Unite) a facut doi morti si un ranit, a anuntat politia orasului, adaugand ca un suspect a fost plasat in arest, informeaza vineri France Presse. „Trei persoane de la biserica episcopala Sfantul Stefan au fost…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, marti, in urma unui incident armat produs intr-un supermarket din oraselul Schwalmstadt, in centrul Germaniei, anunta autoritatile locale. Politia a fost solicitata la ora 13:00 (14:00, ora Romaniei) la un supermarket Aldi situat in zona Treysa din Schwalmstadt,…