- Un atacator arab a impuscat mortal cel putin cinci persoane intr-o serie de atacuri armate intr-o suburbie a orasului Tel Aviv din Israel, au anuntat serviciile de salvare locale, informeaza Reuters. Politia a precizat ca l-a ucis pe atacator, fara a-i dezvalui identitatea.

- Orasul-stat Singapore va deschide o ambasada in Israel si un birou permanent in Cisiordania ocupata, au anuntat responsabili ai celor doua tari cu ocazia vizitei intreprinse de seful diplomatiei singaporeze la Ierusalim, informeaza luni AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cel putin cinci persoane au murit in Spania, intr-un incendiu la un azil de batrani, in noaptea de marti spre miercuri, anunta salvatori, relateaza AFP. "Numaram cinci morti" si 11 persoane intoxicate cu fum, spitalizate, au anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter salvatori dn Valencia, in estul Spaniei.…

- Un incendiu a izbucnit luni la Abu Dhabi si a antrenat ”explozia” a trei camioane cisterna care transportau carburant, a anuntat politia din capitala Emiratelor Arabe Unite. Trei persoane au murit si sase au fost ranite, au anuntat ulterior autoritatile. Explozia si incendiul au fost cauzate ”probabil”…

- Cel putin treisprezece persoane, intre care sapte minori, au murit intr-un incendiu de proportii dintr-un imobil din Philadelphia, informeaza miercuri departamentul de pompieri din acest oras din SUA, relateaza Reuters si AFP. Pompierii din Philadelphia au ajuns la fata locului la ora 06.40 (11.40 GMT)…

- Pompierii din Philadelphia au ajuns la fata locului la ora 06.40 (11.40 GMT) si s-au confruntat cu "un foc intens provenind de la al doilea etaj al unei case" cu trei etaje din cartierul Fairmount."Ne-au fost necesare 50 de minute pentru a controla focul", au precizat salvatorii, intr-o postare pe Twitter.Opt…