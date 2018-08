Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 90 de persoane au fost spitalizate in doar trei zile dupa ce au fost ințepate de meduze pe o plaja din Germania, in urma creșterii numarului acestor creaturi marine in marile Europei, informeaza postul BBC, conform mediafax. Cotidianul local Ostsee a anunțat ca ”zeci de mii” de meduze…

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu putin timp la in zona benzinariei OMV de la intersectia soseaua Mangaliei cu strada Caraiman din municipiul Constanta. In evenimentul rutier au fost implicate trei auto: un Volskwagen Transporter, pentru transport persoane, cu numere de Constanta, un Ford…

- Sapte romani au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s a lovit cu un tractor cu remorca pe o sosea din nord vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung citata de RTV.net. Mai multe ambulanta au fost trimise la locul accidentului.Accidentul a avut loc duminica, in jurul pranzului,…

- Cel putin 15 persoane au murit din cauza caniculei in Japonia si alte 12.000 au fost spitalizate in primele saptamani ale lunii iulie, potrivit cifrelor oficiale publicate duminica, in timp ce termometrele afisau peste 40 de grade Celsius in numeroase orase.Douasprezece persoane au murit in…

- Douasprezece persoane sunt spitalizate cu plagi produse prin injunghiere in urma atacului comis vineri intr-un autobuz din nordul Germaniei, a anuntat Politia regionala, precizand ca trei victime sunt in stare grava. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile germane incearca sa afle motivele atacului.…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte aproximativ 800 sunt spitalizate, in Iran, dupa ce au consumat ciuperci otravitoare, informeaza BBC News online. Sute de cazuri de toxiinfectii alimentare au fost semnalate in zece provincii din vestul Iranului. Bilantul provizoriu este de 11 morti si peste 800…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte aproximativ 800 sunt spitalizate, in Iran, dupa ce au consumat ciuperci otravitoare. Sute de cazuri de toxiinfectii alimentare au fost semnalate in zece provincii din vestul Iranului. Bilantul provizoriu este de 11 morti si peste 800 de persoane…

- Numeroase case din localitatile Viersen-Boisheim, Nettetal-Schaag, Schwalmtal-Dilkrath si Schwalmtal au suferit daune semnificative. Multi copaci au fost doborati de rafalele puternice de vant. Un sofer este in stare grava in urma tornadei. De asemenea, un pompier a fost ranit prin electrocutare. mediafax.ro