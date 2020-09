Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile, declansate de zeci de mii fulgere, alimentate de canicula si de umiditatea scazuta, au provocat deja moartea a cinci persoane, potrivit autoritatilor locale. Flacarile au mistuit aproape 90.000 de hectare. Au fost amenintate viile din comitatul Napa si Sonoma, deja expuse la astfel de incendii…

- Sase persoane au murit in urma ploilor torentiale care au afectat in ultimele doua zile provinciile montane din nordul Vietnamului, au anuntat miercuri autoritatile citate de agentia DPA. Cate o persoana si-a pierdut viata in provinciile Lao Cai, Son La, Lai Chau si Thai Nguyen, in timp ce alte doua…

- © REUTERS / Instagram / Ksokhn + Thebikekitchenbeirut / KARIM SOKHNVideo - Explozie puternica in Beirut: Cladiri distruse, zeci de oameni raniți BRUXELLES, 10 aug - Sputnik. In explozia din Baltimore trei persoane au fost ranite grav, iar alte cinci au fost prinse sub daramaturi. Exista deja cel…

- Cele mai multe dintre victime, printre care si un bebelus, au fost gasite in interiorul sau in apropierea locuintelor lor din Evia, la nord-est de Atena, potrivit departamentului de pompieri. Salvatorii cauta in continuare doua persoane date disparute. Serviciul de pompieri a primit zeci de apeluri…

- Inundatii cauzate de ploi puternice, in ultimele zile, in Coreea de Sud au obligat peste 1.000 de persoane sa-si paraseasca domiciliul si s-au soldat cu 13 morti, iar alte 13 persoane erau date disparute, au anuntat marti autoritatile, relateaza Reuters potrivit news.ro.Apele au devastat peste…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 569.879 de morti in lume de cand biroul OMS din China a semnalat aparitia bolii la sfarsitul lui decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, luni, la orele 19.00 GMT, relateaza Agerpres.Citește și: A reinceput razboiul din…

- O explozie puternica s-a produs la bordul unei nave militare americane din San Diego, în sudul Californiei. Explozia a fost urmata de un incendiu. La bordul navei se aflau 160 de marinari. Cel putin 26 de persoanau fost ranite.

- Cel putin 20 de migranti africani au murit in largul Tunisiei, in naufragiul unei ambarcatiuni in care se aflau mai mult de 50 de persoane, transmite Reuters, citand un oficial tunisian.Cadavrele au fost gasite marti, in largul orasului Sfax, a indicat el, potrivit agerpres.ro. Citește…