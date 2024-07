Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 64 sunt date disparute in urma naufragiilor a doua ambarcațiuni cu migranți in Marea Mediterana, in largul coastei sudice a Italiei. Una dintre ambarcațiuni venea din Turcia, iar cealalta din Libia. Autoritațile italiene continua cautarile si spera sa gaseasca…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte zeci au fost alte disparute in naufragiile a doua ambarcatiuni cu migranti, la Marea Mediterana, in largul coastei Italiei, una venind din Turcia, iar acealalta din Africa de Nord, anunta luni un ONG, Garda de Coasta si presa, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- O ambarcatiune care transporta peste 200 de migranti s-a scufundat in largul coastei Yemenului, provocand moartea a cel putin 39 dintre acestia, a anuntat marti o agentie a Natiunilor Unite, relateaza AFP.

- Cea mai mare companie energetica privata din Ucraina, DTEK, a pierdut aproximativ 90% din capacitatea de generare a energiei electrice din cauza atacurilor cu rachete rusești din ultimele saptamani, dar intenționeaza sa restabileasca cea mai mare parte a capacitații pierdute pana la inceputul sezonului…

- Spionajul militar ucrainean face un anunț terifiant pentru armata lui Putin: agenții lui Zelenski au aflat ceva esențialSpionii ucraineni au aflat numele piloților ruși care bombardeaza teritoriul Ucrainei cu rachete de tip Kinjal, scrie RBC, potrivit Rador Radio Romania.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a cerut o livrare semnificativa si mai rapida de arme pentru operatiunile armatei Moscovei in Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Regimul lui Putin se vrea un fel de spargator de gheața care rupe in bucați ordinea mondiala condusa de SUA in numele intregii umanitați. Washingtonul și aliații și partenerii lor au permis sa fie luați prin surprindere de Putin iar și iar – de la Libia, Siria și Africa centrala, pana la Ucraina. Dar…

- Inaltul Comisariat pentru Refugiati al Natiunilor Unite afirma ca, dintre cei 266.940 de migranți care au incercat sa ajunga in Europa anul trecut, 97% au reușit sa traverseze pe mare, din Africa de Nord, in mod perfid, scrie Euronews. Paza de coasta a Spaniei a salvat peste 400 de migranți care calatoreau…