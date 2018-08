Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron o va primi vineri pe sefa guvernului britanic Theresa May la Fortul Bregancon (sudul Frantei), resedinta de vara a presedintilor Republicii Franceze, a anuntat marti Palatul Elysee, relateaza AFP si Reuters. Dupa o intalnire de lucru, Theresa May si…

- Un cutremur puternic, de magnitudine 6,4, a lovit dimineața cunoscuta destinație turistica Lombok din Indonezia, ucigand cel puțin zece persoane și afectand numeroase cladiri, transmite Reuters.

- Cel puțin 1.500 de migranți au murit in anul 2018 incercand sa traverseze Marea Mediterana, ruta dintre Libia și Italia fiind cea mai periculoasa, potrivit unui raport elaborat de Agenția ONU pentru Migranți, citat de Reuters, transmite Mediafax. Unul din 19 migranți care incearca sa parcurga…

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro si agentia Reuters. Aproximativ 1.000 de persoane participau la mitingul electoral.…

- Trei destinații diferite prin peisaje, obiceiuri și atracții, Spania, Maroc și Gibraltar pot fi explorate intr-un circuit antrenant de 8 zile la tarife accesibile de la numai 599 euro/persoana, de la turoperatorul Europa Travel. Spania este una dintre cele mai vizitate destinații europene, datorita…

- Cei cinci morti sunt patru yemeniti si un cetatean indian, au confirmat rezidenti si surse medicale pentru Reuters, iar printre disparuti se numara yemeniti, indieni si sudanezi.Autoritatile din Yemen a declarat joi stare de urgenta pe insula Socotra, aflata intre sudul tarii si Cornul…

- Cinci persoane au murit si cel putin 40 sunt date disparute vineri pe insula Socotra din Yemen, in urma trecerii ciclonului Mekunu, in drumul sau spre sudul Peninsulei Arabice, informeaza Reuters. Cei cinci morti sunt patru yemeniti si un cetatean indian, au confirmat rezidenti si surse medicale pentru…

- Selectionata Germaniei, campioana mondiala en titre, este cotata cu cele mai mari sanse la Cupa Mondiala de fotbal 2018 din Rusia (14 iunie-15 iulie), conform analizei economistilor de la banca elvetiana UBS, urmata de Brazilia si Spania, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Analistii de la UBS dau…