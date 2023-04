Cel puţin 85 de persoane au fost ucise într-o busculadă în timpul unei acţiuni caritabile, în Yemen VIDEO Cel putin 85 de persoane au fost ucise si peste 322 au fost ranite intr-o busculada petrecuta in Sanaa, capitala Yemenului, au declarat joi oficiali houthi pentru AFP. „85 de persoane au fost ucise, iar peste 322 au fost ranite” intr-o busculada in timpul unei actiuni caritabile organizate in districtul Bab el Yemen, a declarat o sursa de securitate din Sanaa. Aceasta evaluare a fost confirmata de un oficial al autoritatilor medicale rebele. „Printre cei care au murit se numara femei si copii”, iar in jur de 50 de raniti sunt in stare grava, a spus sursa de securitate, care a solicitat anonimatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

