Cel puţin 80 de persoane, căutate de marina indiană în urma ciclonului Tauktae O misiune aeriana si maritima de amploare a fost initiata marti de marina indiana pentru cautarea si salvarea a 81 de muncitori si membri ai echipajului unei barje petroliere care s-a scufundat in apele agitate dupa ce puternicul ciclon Tauktae a lovit coasta de vest a tarii, informeaza Reuters. Aproximativ 180 dintre persoanele aflate la bordul barjei au fost salvate din apa dupa ce ambarcatiunea s-a scufundat in largul Mumbai. O operatiune de mutare a echipajului ramas blocat pe o a doua barja aflata in deriva din cauza furtunii a fost ingreunata de intemperii, a precizat marina indiana. ''Sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

