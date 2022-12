Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obtinerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.

- Cel putin 15 civili au fost ucisi vineri intr-un bombardament rusesc al orasului Herson, in sudul Ucrainei, anunta un reprezentant al orasului din care trupele Moscovei s-au retras in urma cu doua saptamani, relateaza AFP. "Azi (vineri), 15 locuitori ai orasului au fost ucisi, iar alti 35 au fost raniti,…

Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, joi, in urma bombardamentelor efectuate de armata rusa asupra orasului Herson, situat in sud-estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene, informeaza Mediafax.

- In aceasta dimineața, ocupanții ruși au atacat cu rachete orașul Dnipro, anunța președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Iata inca o confirmare de la Dnipro cum teroriștii vor pace. Buna dimineața. Un oraș liniștit și oameni care vor sa traiasca o viața normala, mearga la munca. Lovitura cu rachete!…

- Noi atacuri cu rachete de croziera și drone kamikaze au avut loc in noaptea de vineri spre sambata in regiunea ucraineana in care se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa. Șeful administrației militare Zaporijjea, Alexander Starukh, a transmis pe Telegram ca rușii lanseaza atacuri cu rachete…

- Un convoi de vehicule ce transportau civili ucraineni a fost lovit in timpul unui atac cu racheta efectuat de fortele ruse, vineri, in apropierea orasului Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anuntat guvernatorul regional Oleksandr Staruh, potrivit Reuters. ”Exista morti si raniti, salvatorii actioneaza”,…

- In aceasta dimineața, au fost lansate noi bombardamente rusești la Zaporojie. Potrivit autoritaților ucrainene, rușii au tras cu rachete la marginea orașului. Localnicii spun ca au fost peste 10 explozii, potrivit Reuters . Rușii au bombardat un convoi de civili care incercau sa plece din Zaporojie…