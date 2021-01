Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 78 de persoane si-au pierdut viata in seismul ce a lovit vineri provincia indoneziana Sulawesi de Vest, conform unui nou anunt facut duminica de autoritati, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Intr-un comunicat, Agentia indoneziana pentru situatii de urgenta a confirmat moartea…

- Cel putin 78 de persoane si-au pierdut viata in seismul ce a lovit vineri provincia indoneziana Sulawesi de Vest, conform unui nou anunt facut duminica de autoritati, transmite Reuters. Intr-un comunicat, Agentia indoneziana pentru situatii de urgenta a confirmat moartea a 78 de persoane, dintre care…

- Cutremur de 6.2 grade pe scara Richter: Cel puțin 35 de morți, sute de raniți și sute de cladiri distruse Un seism cu magnitudinea de 6.2 pe scara Richter a lovit insula Sulawesi. Cel putin 35 de persoane si-au pierdut viata și alte cateva sute au fost ranite. Echipele de salvatori cauta printre ruinele…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc vineri dimineata in insula indoneziana Sulawesi. Cel putin treizeci de oameni au murit si alte sute au fost raniti, relateaza BBC News, potrivit adevarul.ro. Epicentrul cutremurului a fost la 6 kilometri nord-este de orasul Majene, la o adancime de 10 kilometri,…

- Cel puțin 34 de persoane au murit și alte câteva sute au fost ranite, dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.2 grade pe scara Richter a lovit insula Sulawesi din Indonezia vineri dimineața, au anunțat autoritațile locale citate de AFP. Bilanțul victimelor este așteptat sa creasca în condițiile…

- Un microbuz in care se aflau șapte pasageri a fost implicat intr-un accident, vineri dimineața, pe DN 1, in localitatea Cristian, din Sibiu, dupa ce vehiculul a lovit un cap de pod. Șase persoane au ajuns la spital. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor speciale: Cine si ce pensii incaseaza…

- Poliția din orașul german Trier a anunțat ca mai multe persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite de o mașina, deși circulau pe o zona destinata pietonilor. Potrivit Reuters, cel puțin 2 oameni au murit și cel puțin 15 sint raniți. Deocamdata nu se știe daca este vorba despre un accident sau o acțiune…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…