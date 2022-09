Stiri pe aceeasi tema

- Canada va impune sancțiuni celor responsabili de moartea tinerei kurde Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, inclusiv așa-numitei poliție a moralitații din Iran și conducerii acesteia, a declarat luni premierul canadian Justin Trudeau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise in Nigeria, in timpul unui atac asupra unei moschei din orasul Ruwan Jema din statul Zamfara, in nord-vestul tarii, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cel putin 35 de persoane au fost ucise in manifestatii violente declansate in Iran de peste o saptamana de moartea unei tinere arestate de Politia Moraviurilor, anunta sambata presa de stat iraniana, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a afirmat, joi, ca moartea Mahsa Amini, care a dus la proteste violente in Iran, va face obiectul unei anchete. Raisi a denuntat totodata ipocrizia puterilor occidentale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 31 de civili au fost ucisi in Iran de la debutul manifestatiilor, reprimate de fortele de securitate si izbucnite dupa decesul unei femei tinere dupa arestarea sa de catre politie, a raportat joi organizatia neguvernamentala Iran Human Rights (IHR), cu sediul la Oslo, transmite AFP.…

- Doua persoane au fost ucise in provincia Kermanshah din Iran in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere arestate de politia moravurilor responsabila cu aplicarea unui cod vestimentar strict pentru femei, a declarat miercuri procurorul din regiune, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a…

- Cel puțin 5 persoane au fost ucise și aproximativ 50 au fost ranite marți in timpul protestelor impotriva Națiunilor Unite din orașul Goma, situat in estul Republicii Democrate Congo, a declarat un purtator de cuvant al guvernului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…