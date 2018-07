Cel puţin 74 de morţi şi 164 de răniţi în incendiile din Grecia, însă numărul dispăruţilor nu a fost determinat Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un numar total de 164 de adulti si 23 de copii au fost raniti, a declarat marti o purtatoare de cuvant a brigazii elene de pompieri, citata de agentia dpa. Numarul persoanelor care au murit in incendiile care fac ravagii in statiunile de pe litoral in apropierea capitalei grecesti a crescut rapid de la 50 la 74 marti, a spus purtatoarea de cuvant, adaugand ca numarul persoanelor date disparute nu a putut fi inca determinat. Cele mai grave incendii de vegetatie inregistrate in Grecia in ultimii ani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

