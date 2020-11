Cel puțin 74 de morți în naufragiu în largul coastei libiene / 900 de morți de la începutul anului (ONU) Un naufragiu de pe coasta Libiei a lasat cel puțin 74 de morți, a declarat joi Organizația Internaționala pentru Migrație (OIM), în timp ce cautarile pentru gasirea tuturor victimelor continua în afara țarii afectate de haos, potrivit AFP.



"Membrii OIM au raportat un naufragiu teribil care a lasat cel puțin 74 de morți astazi (joi) în largul Khuma pe coasta libiana", a declarat agenția ONU, specificând ca 47 de supraviețuitori au fost aduși la mal de paznicii de coasta și de pescari libieni.



Pâna în prezent, 31 de cadavre au fost recuperate…

Sursa articol: hotnews.ro

