Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite dupa ce un individ a lovit un grup de pietoni cu o masina, in statul american Texas, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie.Un individ a lovit cu un vehicul, aparent intentionat, un grup de pietoni. Bilantul preliminar…

- Șapte persoane au murit in Brownsville, Texas, dupa ce o mașina a intrat in pietoni, duminica dimineața, la ora locala 08.30, in apropierea unui adapost pentru migranți. Șase persoane sunt tratate la spital. Victimele au rani multiple.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite dupa ce un individ a lovit un grup de pietoni cu o masina, in statul american Texas, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie.

- Noua persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza

- Noua persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza duminica Reuters.

- Atac terorist la Ierusalim. Cel puțin opt persoane au fost ranite, iar una e in stare critica, dupa ce o mașina a intrat in mulțime, luni dupa-amiaza, in Ierusalim. Incidentul s-a petrecut in apropiere de piața comericala Mahane Yehuda din Ierusalim. Autorul atacului a fost ucis Barbatul care conducea…

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite in Israel dupa ce un barbat a intrat cu mașina in mulțime. Incidentul a avut loc luni pe o strada aglomerata din oraș.Poliția locala susține ca este vorba de un atac terorist. Iar atacatorul este un palestenian.

- Doua persoane si-au pierdut viata și doua au fost grav ranite, azi noapte, in Timisoara, intr-un accident rutier petrecut intre un autoturism si o autospeciala. Doi tineri de 19 ani si-au pierdut viata si alti doi au fost grav raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o masina…