- Unsprezece persoane au fost ucise vineri in orașul Ciudad Juarez, aflat la granița Mexicului cu Statele Unite, cu cateva zile inainte de vizita programata a președintelui Andres Manuel Lopez Obrador, cu scopul de a reduce violențele de pe teritoriul țarii, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Opt…

- Autoritatile americane continua sa caute 16 persoane care sunt in continuare date disparute in urma unui incendiu de vegetatie devastator din nordul Californiei, soldat cu cel putin sase decese, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Echipele de salvare din Grecia au continuat sa caute, peste noapte, suprevietuitori sau alte victime ale incendiului de vegetatie care a avut loc in apropierea Atenei, in urma caruia cel putin 81 de persoane au fost ucise, transmite rador.ro.Cel putin 40 de persoane sunt date disparute.

- Temperaturile din termometre au luat-o razna in ultimele zile, in Japonia, iar nu mai puțin de 14 persoane au fost ucise. Ba mai mult, acestea au ingreunat interventiile in zonele afectate de inundatii, scrie Reuters.

- Autoritațile indoneziene au reușit sa salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marți in apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel puțin patru persoane pierzandu-și viața, informeaza Reuters, preia Mediafax.Acest incident are loc dupa ce la…

- Statele Unite au impus luni sancțiuni financiare pentru cinci societați și trei persoane, acuzate ca au susținut activitați de piratare din partea Rusiei, potrivit unui comunicat al Trezoreriei americane, citat de AFP.

- Banca elvetiana UBS Group face reduceri de personal in cadrul bratului de asset management in timp ce isi muta interesul spre piata din China in cautare de investitii sustenabile, potrivit Reuters. Cea mai mica dintre diviziile UBS ar fi concediat cel putin 100 de persoane in ultimele luni,…

- Cei cinci morti sunt patru yemeniti si un cetatean indian, au confirmat rezidenti si surse medicale pentru Reuters, iar printre disparuti se numara yemeniti, indieni si sudanezi.Autoritatile din Yemen a declarat joi stare de urgenta pe insula Socotra, aflata intre sudul tarii si Cornul…