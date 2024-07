Stiri pe aceeasi tema

- O parte din acoperiș a cazut peste mașini la Aeroportul din New Delhi. Cel puțin un om a murit și opt sunt raniți. Mai multe mașini, inclusiv taxiuri au fost zdrobite de tabla și de grinzile de susținere care s-au prabușit, din cauza ploii abundente. S-a intamplat in zorii zilei in zona unuia dintre…

- Un ofiter de politie in varsta de 61 de ani a murit, luni, iar un altul a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs in timp ce il escorta pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, care revenea de la meciul nationalei ungare cu Scotia, de la Euro-2024, relateaza Reuters. Echipa de motociclisti…

- Tragedie in lumea sportului! Matija Sarkic, portarul selectionatei Muntenegrului si al echipei de fotbal Millwall, a murit la 26 de ani, a transmis clubul englez de liga secunda pe internet. In urma cu 10 zile, sportivul aparase poarta naționalei intr-un meci contra Belgiei. Potrivit Federatiei de fotbal…

- Pe front, cel puțin jumatate de milion de ruși au murit sau au fost raniți de la inceputul razboiului. Statistica este realizata de Ministerul britanic al Apararii si apare in actualizarea zilnica pe care o face despre situația de pe front.STIRIPESURSE.

- Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac produs intr-o școala primara din China. De asemenea, mai multe alte persoane sunt ranite. Autoritațile nu au spus daca printre victime sunt elevi.Incidentul a avut loc luni in orașul Guixi.

- Sunt multe gunoaie aruncate pe plaja reprezentata in imagine. Doar persoanele cu abilitați cognitive bine dezvoltate pot sa identifice ciocanul dintre deșeuri in doar 10 secunde. Crezi ca reușești? Atenția este o abilitate ce se antreneaza Ideea de atenție face referire la abilitatea prin care putem…

- Humza Yousaf a demisionat din funcția de prim-ministru al Scoției. Premierul a pierdut sprijinul politic dupa ce saptamana trecuta a rupt acordul partidului sau, SNP, cu Partidul Verzilor. Anunțul a fost facut luni.Premierul Humza Yousaf a demisionat.

- Doliu imens in media din Romania! Octavian Vintila, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi de la noi din țara, a murit vineri, 19 aprilie 2024, la varsta de 86 de ani. Octavian Vintila a murit. A comentat șase ediții ale Jocurilor Olimpice Octavian Vintila, cunoscutul crainic sportiv de…