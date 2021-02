Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300 de supraviețuitori au fost gasiți langa locul accidentului, in provincia Mai-Ndombe din vestul țarii, dar alți 240 sunt inca dați disparuți, a spus Steve Mbikayi.Accidentele mortale cu nave sunt dese in Congo, o țara care are puține drumuri pe teritoriul sau vast, acoperit cu multe paduri.Pentru…

- Cel putin 60 de oameni au murit cand o barja care transporta peste 700 de pasageri a esuat pe raul Congo, a anuntat luni ministrul Afacerilor Umanitare din aceasta tara, transmite Reuters potrivit Agerpres. Aproximativ 300 de supravietuitori au fost gasiti in apropierea locului accidentului,…

- Echipele de salvare au demarat joi o operatiune de foraj in nordul Indiei in speranta de a ajunge la un grup de 30 de persoane ramase blocate intr-un tunel dupa ce o viitura uriasa, cauzata de fragmentarea si prabusirea unui ghetar, a devastat duminica trecuta valea unui rau, unde 32 de oameni au…

- Peste 200 de persoane au fost prinse in carambol, iar 12 dintre acestea au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Accidentele in lanț care au avut loc pe o autostrada din Japonia au fost provocate de vremea rea, transmit autoritațile, potrivit Reuters. Accidentele au avut loc pe autostrada…

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol…

- Poliția din orașul german Trier a anunțat ca mai multe persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite de o mașina, deși circulau pe o zona destinata pietonilor. Potrivit Reuters, cel puțin 2 oameni au murit și cel puțin 15 sint raniți. Deocamdata nu se știe daca este vorba despre un accident sau o acțiune…

- Șoferul mașinii care a intrat in mulțime, marți, a fost reținut de polițiști și mai multe ambulanțe se afla la fața locului, scrie Reuters.O mașina a lovit mai multe persoane marți dupa-amiaza intr-o zona pietonala din orașul german Trier, scriu Reuters și AP.Potrivit Bild, cel puțin doi oameni au murit…

- Mai multe rachete au lovit, la primele ore ale zilei de sambata, zone rezidentiale din capitala Afganistanului, iar cel putin trei civili au murit si zeci de persoane au fost ranite, au anuntat oficiali din politie, citeaza Reuters.