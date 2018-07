Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma unui incendiu de vegetatie care a afectat peste 500 de case si cladiri in nordul statului american California, relateaza site-ul agentiei Dpa si postul BBC.

- In urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitaliei Greciei, Atena, au murit cel putin 50 de persoane si alte peste 100 au fost ranite, informeaza presa internationala. Potrivit site-ului postului Al Jazeera, corpurile neinsufletite a alte 26 de persoane au fost descoperite marti dimineata…

- Cel putin sase persoane, potrivit serviciilor de urgenta si unui fotoreporter al AFP, au murit luni in incendiile care continua in noaptea de luni spre marti sa faca ravagii in imprejurimile Atenei, determinand autoritatile elene sa ceara ajutorul partenerilor europeni, relateaza AFP. Cu putin inainte…

- Incendiile de vegetatie din California s-au extins marti pana in apropierea Parcului National Yosemite, in timp ce echipele de interventie se lupta cu flacarile in conditii dificile - teren in panta, greu accesibil, si fum gros degajat de foc - pentru a proteja comunitatile