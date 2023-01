Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 persoane au murit si 120 au fost ranite in explozia puternica produsa luni in interiorul unei moschei din Peshawar, oras din nord-vestul Pakistanului, a anuntat un reprezentant al administratiei locale.

