Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 33 de persoane au murit in urma naufragiului unei barci despre care se crede ca transporta refugiați in largul coastei de est a regiunii Calabria din Italia, relateaza ANSA și ale agenții de presa italiene citate de The Guardian. Barca despre care se crede ca aducea refugiați din Iran, Pakistan…

- Țarile europene au primit aproape 5 milioane de oameni, solicitanți de azil și refugiați din calea razboiul din Ucraina, care cauta o forma de protecție internaționala. Acest lucru a pus sistemele sale naționale de primire sub „presiune considerabila”, relateaza Politico.Uniunea Europeana, Elveția și…

- Diverse mass-media europene, in special in Romania și acum și in Croația, au relatat recent ca Europa și regiunea mediteraneana au intrat intr-o faza mai activa din punct de vedere seismic in care cutremurele severe sunt mai frecvente. Acest lucru este adesea susținut, mai ales in legatura cu recentele…

- Profesorul Gheorghe Marmureanu, director onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP), a vorbit despre seismele care au lovit Turcia si Siria. Acesta atrage atenția și susține ca magnitudinea cutremurelor ar putea fi mult mai mare decat cea raportata. De asemenea, profesorul Marmureanu…

- Autorul atentatului sinucigas care s-a soldat cu 101 de morti intr-o moschee din cadrul cartierului general al politiei din Peshawar, in Pakistan, purta uniforma de politist, a anuntat joi un responsabil al politiei, informeaza AFP. Agentii de serviciu "nu l-au controlat pentru ca era in uniforma de…

- "Dupa primirea ordinului de executare a misiunii, echipa EOD de la Regimentul 307 Infanterie Marina din Babadag și echipa de scafandri EOD de la Divizionul 175 Nave Scafandri din Constanța, care se aflau in serviciul de lupta permanent s-au deplasat, in locul indicat de catre polițiștii de frontiera…

- Potrivit datelor oficiale FRONTEX, doar 3% dintre migranții care intra in Spațiul Schengen trec prin Romania. Cei mai mulți ocolesc Romania și traverseaza granițele pe ruta Balcanilor de Vest. Din Romania nu a intrat nimeni in Schengen, potrivit datelor FRONTEX. Așadar, aceste date il contrazic pe cancelarul…

- Videoclipul martorilor oculari a aratat oameni, mai mulți migranți, cum alearga pe asfaltul aeroportului El Prat din Barcelona, din Spania, miercuri (7 decembrie), in timp ce serviciile de urgența au ajuns sa asiste aterizarea unui avion. Guvernul spaniol a declarat miercuri (7 decembrie) ca un avion…