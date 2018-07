Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci oameni au fost raniți in prima zi la cursele cu tauri, care se desfașoara in orașul spaniol Pamplona. Potrivit medicilor, una dintre victime a fost luata in coarne de un buhai si este in stare critica. Celelalte au suferit contuzii.

- Doi copii si trei adulti au fost raniti intr-un accident produs joi dupa-amiaza pe DN64, la Ramnicu Valcea, traficul rutier in zona fiind blocat pe sensul Dragasani - Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Balteanu.

- Majoritatea consumatorilor iși stabilesc un buget inainte sa plece la cumparaturi. Din pacate, se intampla rareori ca planul de acasa sa coincida cu cheltuielile reale, iar asta poate fi destul de frustrant. Nu e un lucru placut sa cheltuiești frecvent mai mult decat ți-ai propus, atunci cand mergi…

- Din primele informații, in accident au fost implicate trei mașini, un microbuz, o mașina de teren și un autoturism, s-au inregistrat 10 victime. Accidentul de circulație a avut loc in urma cu cateva minute in localitatea Ciuperceni din Satu Mare. Șoferul microbuzului este incarcerat. Mașina de teren…

- Alterta la Moscova! Dupa ce Statul Islamic a amenințat ca va comite atentate in timpul Campionatului Mondial de fotbal, un taxi a intrat in mulțime in capitala rusa. Conform primelor informații sunt cel puțin 8 victime.știre in curs de actualizare

- Alterta la Moscova, dupa ce Statul Islamic a amenințat ca va comite atentate in timpul Campionatului Mondial de fotbal.(NU RATA, AICI: UN TANAR S-A INJUNGHIAT MORTAL, DIN GREȘEALA, CHIAR DE ZIUA LUI. EXPLICAȚIA HALUCINANTA PENTRU CARE S-A PRODUS TRAGEDIA) Un taxi a intrat in mulțime in capitala rusa.…

- Justitia din Rusia a clasificat drept „agent strain” o organizatie neguvernamentala din Rusia care ofera asistenta medicala bolnavilor de diabet, o clasificare controversata aplicata organizatiilor care beneficiaza de finantare din strainatate si exercita o „activitate politica”.

- "Am absorbit atacul", a declarat oficialul pentru agentia de stiri Reuters. "Am primit o avertizare timpurie privind atacul de la rusi ... si toate bazele militare fusesera evacuate cu cateva zile in urma", a adaugat oficialul, care a precizat ca autoritatile efectueaza o "evaluare a daunelor materiale".…