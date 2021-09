Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Ida a produs un adevarat dezastru in nord-estul Statelor Unite. Bilanțul deceselor provocate de inundații a ajuns la 45 in New York și in regiune. In metropola americana, poliția a declarat ca au fost 14 victime. Multe au murit inecate in locuințe amenajate in subsoluri in care a navalit…

- Furtuna tropicala Ida a facut dezastru in nord-estul Statelor Unite. Bilanțul deceselor provocate de inundații a crescut la 45 la New York și in regiune. In metropola americana, poliția a declarat ca au fost 14 victime. Multe au murit inecate in locuințe amenajate in subsoluri in care a navalit apa.…

- Guvernatorii din New York si New Jersey au declarat miercuri seara stare de urgenta ca urmare a ploilor in cantitati record aduse de furtuna tropicala Ida, care au condus la inundatii si conditii periculoase pe drumuri si au provocat decesul a cel putin noua persoane, conform relatarilor din media…

- Pe internet si pe conturile de Twiter ale unor agentii de stiri circula clipuri si informatii cum ca cel putin trei tineri afgani ar fi murit dupa ce s-au agatat de rotile avioanelor si au cazut de la zeci de metri de sol dupa decolare, informeaza site-ul opindia.com. Alte imagini arata afgani alergand…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in explozia unui camion cisterna in regiunea Akkar din nordul Libanului, a anuntat Crucea Rosie libaneza. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, iar imaginile care circula pe retelele de socializare arata un incendiu la locul incidentului.…

- Patru parasutisti si-au pierdut viata si alti patru au fost grav raniti, sambata, in urma prabusirii unui avion in regiunea rusa Kemerovo, sud-vestul Siberiei, a anunțat serviciul medical local de urgenta, citat de Reuters. Avionul bimotor L-410 s-a prabușit langa aerodromul Tanay, folosit de cei care…

- ​O persoana a fost ucisa si alte 12 au fost ranite într-o serie de împuscaturi facute de catre un barbat aflat la volanul unei masini în Arizona, a anuntat joi politia dupa arestarea suspectului, transmite AFP, potrivit Agerpres.Barbatul a deschis focul, aparent la întâmplare,…