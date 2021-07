Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 57 de oameni s-au inecat luni, dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat in Marea Mediterana, in largul orasului libian Khums, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de Agerpres, cu referire la libertatea.ro.

- Aproximativ 20 de migranti s-au inecat, iar alti peste 500 au fost interceptati in Marea Mediterana si retrimisi in Libia, a anuntat miercuri Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de dpa. Purtatoarea de cuvant a OIM, Safa Msehli, scrie pe Twitter ca migrantii respectivi…

- Polițiștii de frontiera romani au participat la salvarea a peste 200 de persoane de pe un pescador, in Marea Mediterana. Printre aceștia și o fetița afgana de numai patru ani, careia i-au fost oferite dulciuri. Polițiștii de frontiera romani erau in misiune de patrulare in Marea Mediterana, cand au…