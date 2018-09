Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai puternica furtuna din acest an, taifunul Mangkhut si-a continuat drumul in Asia de Sud-Est, ajungand duminica dupa-amiaza in China, unde doua persoane au murit, dupa ce a lovit Hong Kong-ul si a ucis zeci de persoane in Filipine, numarul acestora fiind de cel putin 54, transmite CNN.

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din China. Cel puțin 18 persoane au murit, potrivit unui prim bilant, a anuntat presa oficiala, transmite AFP. Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a…

- Cel putin zece persoane au murit in Filipine, dupa ce o camioneta a explodat in timp ce era verificata la un punct militar de control din sudul tarii, incident catalogat de autoritati drept un atac terorist comis de militanti afliliati gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters.