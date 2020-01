Cel putin 53.000 de persoane au parasit miercuri zonele de risc din apropierea vulcanului Taal din Filipine, aflat in eruptie, in contextul in care autoritatile locale au avertizat ca pericolul nu a trecut, informeaza DPA. De asemenea, doua persoane au murit in urma unor atacuri de cord in timp ce fugeau din calea pericolului. Victimele sunt o femeie de 65 de ani si un barbat in varsta de 27 de ani din orasele Talisay si Taal din provincia Batangas, aflata la 66 de kilometri sud de capitala Manila, pe insula Luzon. Femeia a suferit stop cardiac luni, iar barbatul a decedat marti, a precizat Biroul…