- ilantul furtunilor puternice de nisip ce au afectat nordul Indiei, in special statele Uttar Pradesh si rajasthan, a ajuns la cel putin 109 de morti, oficialii avertizand ca numarul victimelor ar putea creste, informeaza site-ul BBC News.

- Cel putin 77 de persoane au murit si alte 143 au fost ranite in urma unor furtuni de praf, insotite de vanturi puternice si precipitatii, care s-au produs in nordul Indiei in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat autoritatile indiene, citate de AFP. Statele Uttar Pradesh si Rajasthan…

- Protestele violente s-au extins in Nicaragua dupa decizia guvernului de a modifica sistemul de contribuții și plați sociale. Vineri noapte, dupa trei zile de revolte, numarul celor morți este intre cinci și zece, scrie Guardian .

- Explozia s-a produs in apropierea sediului Parlamentului din Mogadiscio. Potrivit unuia dintre martori, o bomba a explodat la un punct de control, atunci cand soldații au oprit un vehicul care li s-a parut suspect. Cu trei zile in urma, cel puțin 14 persoane au fost ucise de explozia unei…

- Cel putin doi oameni au murit intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan. Persoanele ucise sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press.

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Aglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.

- Atentat intr-o piața de pește din Nigeria. Trei kamikaze, toți barbați, s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata, 17 februarie, care citeaza

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.