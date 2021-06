Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, nu mai este in pozitia de a avea influenta asupra actiunilor militare ale Rusiei la el in tara din cauza dependentei sale fata de Moscova, a declarat miercuri ambasadoarea SUA in Belarus, Julie Fisher, relateaza Reuters. Rusia si Belarusul planuiesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca cel putin 50% dintre ucraineni nu doresc ca tara lor sa adere la NATO si sa devina „carne de tun”, criticând de asemenea Kievul pentru nerespectarea acordurilor de la Minsk privind regiunea Donbass, relateaza Agerpres citând…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru convorbiri la Moscova, oricând va dori acesta, informeaza Agerpres citând Reuters si AFP.Vladimir Putin a facut aceasta declaratie dupa ce presedintele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Doi soldati ucraineni au fost ucisi de catre rebelii separatisti prorusi in ultimele 24 de ore in estul Ucrainei, scena unui conflict armat din 2014 intre fortele guvernamentale si rebeli, a anuntat marti armata ucraineana, pe fondul escaladarii tensiunilor din ultimele zile, relateaza Reuters. Kievul…

- Maia Sandu i-a cerut ajutorul lui Vladimir Putin, in sensul ca Rusia sa doneze vaccinul sau anti-covid Sputnik V și R. Moldova. Este o mișcare aparent surprinzatoare din partea unui șef de stat considerat chiar și de catre Kremlin ca fiind pro-european. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a…