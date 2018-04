Stiri pe aceeasi tema

- Doua trenuri de pasageri s-au ciocnit in zona garii principale din orasul austriac Salzburg, in urma accidentului fiind ranite cel putin 50 de persoane, informeaza presa locala. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 4.46 (ora Romaniei, 5.56), potrivit site-ului publicatiei Focus.…

- Zeci de persoane au fost ranite vineri dimineata in urma coliziunii a doua trenuri in gara centrala din orasul Salzburg, situat in vestul Austriei, a relatat presa locala, citata de dpa. Cele doua trenuri s-au lovit cu putin timp inainte de ora locala 05:00 (03:00 GMT), a anuntat site-ul de stiri Salzburg24.

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa. Avionul transporta 71 de persoane, inclusiv…

- Un microbuz de transport persoane a fost lovit joi dimineata de un autoturism al carui sofer nu a mai avut timp sa franeze in momentul in care autovehiculul a incetit pentru a opri in statie. Cel putin doua persoane au fost ranite in urma accidentului, produs in judetul Vrancea, scrie News.ro.Citeste…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual. Trenul care…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Cel putin doi oameni au murit si 50 au fost raniti in urma coliziunii dintre doua trenuri in Carolina de sud (sudul SUA), au relatat media americane citate de Reuters. Potrivit primelor informatii, in accidentul produs duminica dimineata in apropierea orasului Cayce au fost implicate un tren de pasageri…

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un tren în care se aflau 147 de persoane a intrat în coliziune cu un tren de marfa în Carolina de Sud, relateaza NBC. Peste 50 de persoane au fost ranite în urma accidentului feroviar din Carolina de Sud, relateaza „Washington…