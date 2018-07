Consiliul Local Ploiesti, in sedinta. Vezi aici proiectele aflate pe ordinea de zi

Consilierii locali ai municipiului Ploiesti se vor reuni in sedinta extraordinara, joi, 26 iulie, pe Ordinea de Zi fiind in cluse 4 proiecte ce vizeaza achizitia de mijloace de transport in comun si realizarea proiectului de largire a strazii… [citeste mai departe]