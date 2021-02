Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui carambol, in care au fost implicate 100 de vehicule, au murit cel putin cinci persoane, alte zeci au fost ranite iar traficul a oprit pe o autostrada interstatala inghetata din Texas, au anuntat oficialii joi, potrivit NBC. Purtatorul de cuvant al Departamentului de pompieri din…

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 19 ranite in 11 atacuri cu bombe comise in capitala afgana Kabul in ultima saptamana, transmite luni dpa, potrivit AGERPRES. Purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Ferdows Faramarz, a confirmat numarul atacurilor. Cele mai multe au fost…

- O parte dintr-un ghețar din Himalaya s-a spart și s-a prabușit intr-un baraj din India, duminica. Autoritațile se tem ca intre 100 și 150 de persoane ar fi murit. Inundațiile aparute in urma prabușirii au dus la evacuarea satelor din aval.

- Un atentat terorist a avut loc in provincia Nangarhar din estul Afganistanului. Cel putin 14 soldati afgani au fost ucisi. O mașina-capcana a explodat provocand moartea a cel puțin 14 persoane. Atacul produs intr-o baza militara a fost revendicat de talibani, conform DPA și Agerpres . Alte patru persoane…

- Aproximativ 200 de persoane, majoritatea voluntari, participa duminica dimineata la cautarea copilului de 7 ani a carui disparitie a fost anuntata sambata seara de catre mama sa care spune ca, in dimineata aceleiasi zile, baiatul a plecat la joaca in sat si nu s-a mai intors acasa. Purtatorul…

- Statele Unite ale Americii au raportat, miercuri, peste 3.000 de decese asociate COVID-19 si mai mult de 220.000 de contaminari cu temutul coronavirus SARS-CoV-2, un nivel aproape de recordurile din primavara, potrivit datelor raportate de Universitatea Johns Hopkins. Autoritatile sanitare americane…

- Italia raporteaza astazi 785 de decese asociate COVID-19, in crestere fata de luni. De asemenea s-au inregistrat 19.350 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, la fel, in creștere fata de ziua precedenta. In Italia, de la inceputul epidemiei, cel puțin 1.620.901 persoane s-au infectat cu Sars-CoV-2.…

- Este vorba despre trimiterea unei misiuni de chirurgi și echipamente medicale și chirurgicale in aceasta regiune, scrie editorialistul RIA Novosti. SUA, la randul lor, s-au limitat la alocarea a doar cinci milioane de dolari pentru Comitetul Internațional al Crucii Roșii și altor organizații…