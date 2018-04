Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ranite luni, la Erevan, capitala Armeniei, in timpul ciocnirilor intre fortele de politie si demonstranti care protesteaza impotriva ramanerii la putere a fostului presedinte Serj Sargsyan, propus pentru postul de premier cu puteri intarite dupa ce si-a incheiat al doilea…

- Zeci de persoane au fost ranite luni, la Erevan, capitala Armeniei, in timpul ciocnirilor intre fortele de politie si demonstranti care protesteaza impotriva ramanerii la putere a fostului presedinte Serj...

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce o duba a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca si-au pierdut viata mai multi oameni, cel mai probabil si cel care se afla la volanul autovehiculului.

- Cel putin 8 palestinieni au murit si alti 350 au fost raniti la granita dintre Israel si Fasia Gaza. Mii de protestatari s-au apropiat de linia de demarcatie si au incercat sa forteze pozitiile armatei israeliene, care a ripostat fara menajamente.

- Cel putin patru persoane au decedat dupa ce un pod pietonal s-a prabusit, joi, in orasul american Miami, mai multe vehicule fiind prinse sub daramaturi, a declarat Dave Downey, seful departamentului de pompieri din comitatul Miami-Dade, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Noua șefa a Biroului din Republica Moldova a Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este Angela Sax, care va prelua mandatul în aprilie 2018. Ea fost prezentata autoritaților moldovene de președintele BERD, Suma Chakrabarti, aflat astazi, 14 decembrie, într-o vizita…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.