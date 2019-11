Cel puțin 45 de protestatari uciși joi de forțele de ordine din Irak Cel puțin 45 de protestatari au fost uciși joi de forțele de ordine în Irak, la o zi dupa incendierea de catre manifestanți a Consulatului iranian din orașul Najaf, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citat de Mediafax.



Protestatari violenti au incendiat, miercuri seara, un consulat al Iranului situat în orașul Najaf din sudul Irakului, oraș în care se afla și sediul Autoritatii religioase siite din Irak.



Cel puțin 12 protestatari au fost uciși în confruntarile cu forțele de ordine la Najaf. Cel puțin 29 de persoane au fost ucise, în cursul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele irakiene de securitate au impuscat mortal joi cel putin 30 de protestatari, dupa o noapte in care manifestantii au patruns in consulatul iranian de la Najaf si l-au incendiat, in ceea ce ar putea fi un punct de cotitura in revolta impotriva autoritatilor sprijinite de Teheran, relateaza Reuters.…

- Carnagiu in Irak. 24 de persoane au fost ucise dupa ce forțele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor care blocasera un pod din orașul Nassiriya, aflat in sudul țarii. Potrivit unor surse medicale, zeci de alte persoane au fost ranite in urma intervenției Poliției. Alte patru…

- Cel puțin 28 de protestatari au fost uciși joi de forțele de ordine in Irak dupa incendierea de catre manifestanți a Consulatului Iranului din orașul Najaf, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Catalin Predoiu, despre schimbarea legilor justiției: ‘Avem…

- Cel puțin 28 de protestatari au fost uciși joi de forțele de ordine in Irak dupa incendierea de catre manifestanți a Consulatului Iranului din orașul Najaf, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Astfel, 24 de persoane au fost ucise dupa ce forțele de securitate au deschis focul asupra…

- ​Protestatari violenti au incendiat un consulat al Iranului situat în sudul Irakului, afirma surse citate de agentia Associated Press si de cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.Protestatarii au incendiat Consulatul iranian din orasul irakian Najaf, unde este sediul Autoritatii…

- Protestatari violenti au incendiat, miercuri seara, un consulat al Iranului situat in sudul Irakului, afirma surse citate de agentia Associated Press si de cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.Protestatarii au incendiat Consulatul iranian din orasul irakian Najaf, unde este sediul…

- Alti cel putin 47 de protestatari au fost ucisi, au adaugat sursele de informatie, in acest oras, punct important al revoltei din sudul siit, tribal si agricol, unde scolile sunt in continuare inchise, majoritatea institutiilor publice blocate si unde manifestantii incendiaza pneuri pe cele cinci…

- Forțele de securitate au folosit duminica gaze lacrimogene împotriva protestatarilor antiguvernamentali din Bagdad, ranind cel puțin 22 de persoane, au declarat surse medicale, la o zi dupa ce au împins manifestațiile spre o piața principala din capitala irakiana, potrivit Reuters, scrie…