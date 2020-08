Cel puțin 45 de migranți au murit în naufragiu Cel puțin 45 de migranți și refugiați au murit saptamâna aceasta în largul Libiei în cel mai mare naufragiu al anului, a declarat miercuri Organizația Națiunilor Unite la Geneva, potrivit AFP.

Agențiile ONU pentru refugiați (UNHCR) și pentru migrație (OIM) au declarat într-o declarație comuna ca cei 37 de supraviețuitori salvați de pescari au explicat ca cel puțin 45 de alte persoane au murit când motorul barcii lor a explodat în largul Zwara (Libia). Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O nava a naufragiat in largul Mauritaniei cu circa 40 de migranti la bord, dintre care unul singur a reusit sa ajunga la mal, informeaza joi Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati si o sursa de securitate mauritaniana, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Nou naufragiu in largul Nouadhibou,…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…

- Un infanterist marin a murit, iar alti opt sunt dati disparuti in urma unui accident produs, vineri, in cursul unui exercitiu, in largul coastelor statului California, informeaza CNN, citata de Mediafax.Accidentul a avut loc in apropierea Insulei San Clemente, situata in Oceanul Pacific, la circa 90…

- Moartea si atrocitatile insotesc constant migrantii care pleaca de pe teritoriul Africii in speranta de a ajunge in Europa, mentioneaza Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) intr-un raport publicat miercuri, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Cel putin 1.750 de persoane si-au pierdut…

- Cel putin 20 de migranti africani au murit in largul Tunisiei, in naufragiul unei ambarcatiuni in care se aflau mai mult de 50 de persoane, transmite Reuters, citand un oficial tunisian.Cadavrele au fost gasite marti, in largul orasului Sfax, a indicat el, potrivit agerpres.ro. Citește…

- Cel puțin 20 de migranți africani și-au pierdut viața dupa ce o ambarcațiune în care se aflau peste 50 de persoane s-a scufundat în largul Tunisiei, a informat marți un oficial tunisian, citat de Reuters.Cadavrele au fost descoperite marți, în largul orașului Sfax, a precizat…

- Autoritatile ruse au indicat marti ca cel putin 101 de ingrijitori au murit din cauza coronavirusului in tara de la inceputul pandemiei, prima statistica oficiala de acest gen, dar care este mult inferioara unei liste neoficiale pastrata de medici, scrie AFP.

- Garda de coasta din Libia a oprit aproape 400 de migranti care incercau sa traverseze Marea Mediterana in cinci ambarcatiuni in ultimele doua zile, a anuntat luni Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Ultimele tentative ridica la peste 1.000…