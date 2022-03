Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Aeriene Italiene au decis suplimentarea cu inca patru aeronave Eurofighter Typhoon a detașamentului dislocat in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, anunța Ministerul Apararii Naționale.

- Fortele Aeriene Italiene au suplimentat cu inca patru aeronave Eurofighter Typhoon detasamentul dislocat, din luna decembrie a anului trecut, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, ajungand, in acest moment, la opt aeronave de lupta, informeaza marti, 1 martie, Ministerul Apararii Nationale.Potrivit…

- Ministerul Apararii anunta, marti seara, ca Fortele Aeriene Italiene suplimenteaza numarul de avioane dislocate in Romania, astfel au ajuns inca patru aeronave Eurofighter Typhoon la Baza Militara Mihail Kogalniceanu. "Fortele Aeriene Italiene au suplimentat cu inca patru aeronave Eurofighter Typhoon…

- Alte trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Germane au aterizat astazi, in jurul orei 17.30, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, alaturandu se, astfel, celor trei aeronave germane care efectueaza, din 17 februarie, misiuni in tara noastra, a anuntat Ministerul Apararii Nationale,…

- Alte trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au aterizat joi, 24 februarie, in jurul orei 17.30, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, alaturandu-se, astfel, celorlalte trei aeronave germane care efectueaza, din 17 februarie, misiuni in țara noastra, anunța MapN. Mai devreme,…

- Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Germane au aterizat joi, 17 februarie, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu si s-au alaturat celorlalte aeronave romanesti sau aliate care executa in misiuni de politie aeriana la frontiera estica a NATO.

- Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au ajuns la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Potrivit MApN, detașamentul german, format din aproximativ 60 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, alaturi de militarii Forțelor Aeriene…

- Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au aterizat joi in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, anunța Ministerul Apararii Naționale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…