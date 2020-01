Cel puţin 43 de morţi şi circa 400.000 de persoane evacuate din cauza inundaţiilor din Indonezia Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA.



Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei au fost inundate, incepand de miercuri, dupa optsprezece ore de ploi abundente. Mai multe case au fost scufundate si numeroase autovehicule au fost luate de viituri.



Echipele de interventie continua sa caute vineri o duzina de persoane date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

