Cel puţin 41 de morţi în urma unor furtuni puternice produse în India Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma mai multor furtuni produse duminica in nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP.



In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea zidurilor mai multor case, a doborat stalpi de electricitate si a destelenit copaci.



Aceste decese au avut loc la zece zile dupa o furtuna care a provocat moartea a peste 130 de persoane in aceeasi zona.



Alte douasprezece persoane si-au pierdut viata in urma furtunilor puternice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

