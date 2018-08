Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Bilantul prabusirii unui segment de autostrada, in Italia, a ajuns, miercuri,…

- Cel putin 35 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova, afirma surse citate de cotidianul Corriere della Sera, conform mediafax. Potrivit bilantului preliminar, 35 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite…

- Dezastru in Italia. Un pod s-a prabusit in apropiere de Genova. Potrivit agentiei de presa ANSA, 11 oameni si-au pierdut viata, intre care un copil, dupa ce masinile in care se aflau au fost prinse...

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.

- Cel putin 19 persoane au murit, iar alte cateva sute sunt disparute, in urma prabusirii barajului hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy, aflat in sud-estul statului Laos, a anuntat presa locala miercuri, citata de site-ul agentiei Dpa.

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 45 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torentiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuati din propriile locuinte, relateaza site-ul agentie Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit in sudul Indiei in urma contractarii virusului Nipah, din cauza caruia alte circa 100 de persoane au fost plasate in carantina, a declarat marti un responsabil sanitar local, citat de AFP, potrivit rtv.net.